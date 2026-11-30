В Баку обрушился потолок в старом двухэтажном доме, семья спасалась бегством.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, происшествие случилось ночью в поселке NZS Хатаинского района. Речь идет о двухэтажном доме с камышовой конструкцией, которому около 100 лет.

По словам хозяина дома Мурада Агабейова, он находился дома вместе с семьей, когда внезапно обрушился потолок на кухне. Двое его малолетних детей, супруга и сестра сразу выбежали из здания.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

По словам жильцов, опасность в этом доме не ограничивается обрушением потолка. Трещины и осыпающиеся фрагменты фасада также вызывают серьезное беспокойство.

Камышовая конструкция здания повышает риски. Особую опасность представляют открытые электрические провода, которые при возможном коротком замыкании могут стать причиной пожара.

Жильцы отмечают, что каждый день проживания в этом доме сопровождается дополнительным беспокойством.

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