https://news.day.az/world/1878000.html Высочайший небоскреб Южной Америки над облаками - ВИДЕО Гран-Торре-Сантьяго - высочайший небоскреб Южной Америки - возвышается над облаками в столице Чили. Как передает Day.Az, на опубликованных в соцсетях кадрах стеклянная башня видна над плотным слоем облаков, скрывающим город. Небоскреб расположен в Сантьяго и является одним из самых узнаваемых зданий чилийской столицы.
Высочайший небоскреб Южной Америки над облаками - ВИДЕО
Гран-Торре-Сантьяго - высочайший небоскреб Южной Америки - возвышается над облаками в столице Чили.
Как передает Day.Az, на опубликованных в соцсетях кадрах стеклянная башня видна над плотным слоем облаков, скрывающим город.
Небоскреб расположен в Сантьяго и является одним из самых узнаваемых зданий чилийской столицы.
Видео демонстрирует необычный вид на высотное здание, словно парящее над облаками.
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