https://news.day.az/world/1878000.html

Высочайший небоскреб Южной Америки над облаками - ВИДЕО

Гран-Торре-Сантьяго - высочайший небоскреб Южной Америки - возвышается над облаками в столице Чили. Как передает Day.Az, на опубликованных в соцсетях кадрах стеклянная башня видна над плотным слоем облаков, скрывающим город. Небоскреб расположен в Сантьяго и является одним из самых узнаваемых зданий чилийской столицы.