Сегодня по гороскопу день непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука - в неподдельный интерес, а ненависть - в любовь (или наоборот). При этом эмоции могут захватывать людей на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Для окружающих в этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Звезды предупреждают, что в случае если какой-то интерес вдруг возникнет, не стоит ждать, что он так же быстро пройдет. Внезапно вспыхнувшие чувства сегодня способны быть очень сильными и глубокими, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня организаторские способности Овна достигнут огромных высот! Его желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ним. Возможно, ситуация вверит заботам Овна группу людей или же он сам возьмет ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Овен сегодня справится легко: он полон энергии, ясно видит цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!

Телец

Сегодня Тельца то и дело будут отвлекать домашние заботы - не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть его вниманием, требуя от Тельца помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Телец не в силах, ему сегодня придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в нем.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет их последовательность и логичность. Они будут способны шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана - в пользе верности, и даже собственное начальство - в том, что Близнецам необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Близнецов может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!

Рак

Сегодня - отличный день для того, чтобы Рак посвятил его своим финансам. Неожиданно в нем может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Рак сегодня вдруг обнаружит, что с его банковским счетом что-то не так, он сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Рак не станет уменьшать их количество - сегодня он настроен экономить.

Лев

Сегодня Лев должен быть готов к тому, что любые свои решения, идеи или проекты ему придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Льва или его ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Льва - логика и только логика. Ему придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Дева

Сегодня наблюдательность и проницательность Девы могут достигнуть высот, о которых она не подозревала! Ее интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Деве проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Дева читает их мысли! Сама же она сегодня способна невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Весы

Сегодня отношения Весов с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить им одно, а логика и факты - совершенно другое. Чтобы Весы окончательно не потеряли ориентиры, сегодня им следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет им, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет озабочен деловыми вопросами - вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, он может воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать "визитной карточкой" этого дня. Особенно если Скорпиону покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей - сегодня он не позволит никому стать тормозом на пути его прогресса!

Стрелец

Сегодня Стрелец имеет шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к нему со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Стрелец способен оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды гороскопа советуют ему не стесняться сегодня лезть в дела людей - если, конечно, его об этом попросят. Альтруизм Стрельца будет вознагражден - возможно даже за этим занятием он встретит родственную душу.

Козерог

Сегодня Козерогу ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Козерог одержит победу, она в итоге окажется мнимой - побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у него получится играть защитником, а не нападающим.

Водолей

Сегодня Водолея будут волновать вопросы справедливости - и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать - подобные мысли могут потрепать Водолею нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды гороскопа категорически не советуют Водолею ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Сегодня эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Рыбы

Сегодня окружающие переложат на плечи Рыб львиную часть своих проблем и забот! Рыбы готовы оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Рыбы подвергнут безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Их слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь сегодня к Рыбам за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?