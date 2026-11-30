Кампус университета Prestige в индийском городе Индор признан лучшим зданием 2026 года по версии Всемирного архитектурного фестиваля (World Architecture Festival).

Как передает Day.Az, проект, разработанный архитектурным бюро Sanjay Puri Architects, выделяется необычной ступенчатой крышей, состоящей из 463 платформ. Она одновременно служит амфитеатром, рассчитанным на 9 тысяч человек.

Архитектурное решение также позволяет использовать естественную вентиляцию и создавать затененные пространства, снижая потребность в кондиционировании помещений.

В проекте предусмотрены учебные аудитории, библиотека, административные помещения и общественные пространства.

Архитекторы вдохновлялись традиционными индийскими ступенчатыми колодцами, адаптировав их принципы к современному университетскому кампусу.

Награда World Building of the Year считается одной из наиболее престижных в мировой архитектуре.