В Каппадокии стартовал этап фестиваля «Культурный путь Турции» - ФОТО

Очередной этап фестиваля "Культурный путь Турции" стартовал в популярном среди туристов районе Каппадокия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, марафон искусства, истории и гастрономии в провинции Невшехир продлится девять дней.

Цель инициативы - популяризация культурного наследия, исторических памятников, традиционных ремесел и местной кухни.

В рамках 12-го этапа фестиваля "Культурный путь", начавшегося с мероприятия в исторической Резиденции Дамата Ибрагима Паши, в Невшехире будет проведено в общей сложности 156 мероприятий. В популярных туристических местах открыты 43 "Точки дегустации".

В честь начала фестиваля небо над Каппадокией украсили 35 воздушных шаров, дизайн 25 из которых был специально разработан в честь культурного мероприятия.

Каппадокия - уникальный исторический регион в центральной Анатолии, известный сказочными ландшафтами, полетами на воздушных шарах и древними подземными городами. Ежегодно это направление посещают миллионы туристов.

Этапы фестиваля "Культурный путь Турции" продолжаются в течение восьми месяцев, охватывая 26 городов братской страны.