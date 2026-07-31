https://news.day.az/world/1851406.html В Румынии ввели режим ЧС Власти Румынии объявили чрезвычайное положение на весь август в связи со снижением выработки электроэнергии, вызванным рекордно низким уровнем воды в Дунае. Как передает Day.Az, по данным правительства, это привело к остановке одного из атомных реакторов страны.
В Румынии ввели режим ЧС
Власти Румынии объявили чрезвычайное положение на весь август в связи со снижением выработки электроэнергии, вызванным рекордно низким уровнем воды в Дунае.
Как передает Day.Az, по данным правительства, это привело к остановке одного из атомных реакторов страны.
Премьер Боложан сообщил, что власти выделили средства на инженерные работы для изменения направления течения воды с целью поддержания работы второго реактора.
Кроме того, Румыния ведет переговоры с Украиной, Болгарией, Грецией и другими соседними странами об импорте электроэнергии для покрытия спроса в часы пик.
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