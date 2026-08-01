https://news.day.az/sport/1851568.html Азербайджанские гребцы стали вторыми в Европе На чемпионате Европы по академической гребле в итальянском городе Варесе завершилась борьба спортсменов легкого веса. Как передает Day.Az, в соревновании, где определялись сильнейшие континента, Федерацию водных видов спорта Азербайджана представляли два спортсмена.
Азербайджанские гребцы стали вторыми в Европе
На чемпионате Европы по академической гребле в итальянском городе Варесе завершилась борьба спортсменов легкого веса.
Как передает Day.Az, в соревновании, где определялись сильнейшие континента, Федерацию водных видов спорта Азербайджана представляли два спортсмена. Двойка в составе Зии Мамедова и Нурлана Пашаева в финальном заплыве второй пересекла финишную черту и завоевала серебряную медаль.
Напомним, что Зия Мамедов и Нурлан Пашаев также завоевали бронзовую медаль на Кубке мира по академической гребле, проходившем с 12 по 14 июня в болгарском Пловдиве.
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