https://news.day.az/sport/1851307.html Назначены арбитры матчей "Динамо" и "Карабаха" в Лиге конференций Стали известны судейские назначения на матчи киевского "Динамо" и "Карабаха" в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги конференций. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главным арбитром первой встречи назначен датчанин Мортен Крог.

Назначены арбитры матчей "Динамо" и "Карабаха" в Лиге конференций

Спорт, 31 июля 2026 16:13 (UTC +04:00) 723
Назначены арбитры матчей "Динамо" и "Карабаха" в Лиге конференций

Стали известны судейские назначения на матчи киевского "Динамо" и "Карабаха" в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги конференций.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главным арбитром первой встречи назначен датчанин Мортен Крог. Ему будут помогать соотечественники Стеффен Брамсен и Виктор Скутте, функции четвертого судьи выполнит Якоб Карлсен. За работу системы VAR будут отвечать Якоб Келет и его ассистент Йенс Мааэ.

Ранее Крог дважды работал главным арбитром на матчах "Карабаха". В 2021 году агдамцы сыграли вничью с "Омонией" (2:2) на групповом этапе Лиги конференций, а в 2024-м победили "Брагу" (4:2) на выезде в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, в 2018 году датчанин был дополнительным ассистентом судьи на встрече "Арсенал" - "Карабах" (1:0).

Ответный матч обслужит английская бригада во главе со Стюартом Эттуэллом. Его ассистентами назначены Иэн Хассин и Ник Гринхал, четвертым арбитром - Льюис Смит. Судья VAR - Питер Бэнкс, его помощник - Джеймс Белл.

Первая встреча пройдет на стадионе "Арена Люблин" в польском Люблине и начнется в 21:00. Ответный матч состоится 13 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало игры - в 20:00.

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