https://news.day.az/economy/1851049.html Банк ABB заключил первую сделку в сфере исламского банкинга! (R) Банк ABB, начавший предлагать клиентам финансовые продукты на основе механизма "Мурабаха" в рамках специального режима регулирования, уже заключил первую сделку в этом направлении. Первым партнером Банка, воспользовавшимся продуктом "Мурабаха", стала компания Novco Group.

Банк ABB заключил первую сделку в сфере исламского банкинга! (R)

Экономика, 30 июля 2026 14:52 (UTC +04:00) 1 325
Банк ABB заключил первую сделку в сфере исламского банкинга!

Банк ABB, начавший предлагать клиентам финансовые продукты на основе механизма "Мурабаха" в рамках специального режима регулирования, уже заключил первую сделку в этом направлении. Первым партнером Банка, воспользовавшимся продуктом "Мурабаха", стала компания Novco Group.

"Мурабаха" - это инструмент финансирования, соответствующий принципам исламских финансов. Продукт позволяет предпринимателям финансировать приобретение товаров или активов через Банк. В рамках данной модели Банк приобретает необходимый клиенту товар, а затем продает его клиенту по заранее согласованной цене. Цена и условия оплаты впоследствии не меняются. Доход Банка формируется за счет торговой наценки, заранее согласованной с клиентом.

Продукт Банка ABB "Мурабаха" доступен всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Минимальная сумма финансирования составляет 100 000 AZN или эквивалент этой суммы в другой валюте, максимальная - 5 миллионов AZN или эквивалент этой суммы в другой валюте. Срок финансирования составляет от 1 до 3 лет.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#БАНК ABB
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Баку реализуют новый этап масштабного проекта Центрального парка 15:23 (UTC+04), Общество 149
Найдены новые свидетельства необычного устройства Вселенной 15:20 (UTC+04), Это интересно 169
Раскрыт объем добычи газа на месторождении "Шах-Дениз" с начала разработки 15:15 (UTC+04), Экономика 175
В Азербайджане ожидается повышение ряда социальных выплат 15:06 (UTC+04), Экономика 213
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 15:00 (UTC+04), Общество 277
bp сообщила о ходе строительства СЭС "Шафаг" 14:52 (UTC+04), Экономика 321
Хорошая новость для желающих купить дом 14:48 (UTC+04), Общество 337
Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество еще в одной сфере - ФОТО 14:46 (UTC+04), Экономика 327
Турецкая лира установила новый антирекорд 14:44 (UTC+04), В мире 330
Раскрыт объем добычи нефти на АЧГ за весь период разработки 14:42 (UTC+04), Экономика 339
В Азербайджане вырастут пенсии 14:36 (UTC+04), Общество 1 535
ЦБА прогнозирует рост экономики Азербайджана 14:24 (UTC+04), Экономика 367
"Карабах" объяснил штраф за букву на форме футболиста 14:20 (UTC+04), Спорт 353
В Баку внедорожник влетел в клинику - ФОТО 14:17 (UTC+04), Общество 422
В ЦБА назвали главную цель денежно-кредитной политики на 2027 г. 14:12 (UTC+04), Экономика 389
PASHA Real Estate Group планирует завершить строительство проекта Ritz-Carlton в Ташкенте в 2028 г. 14:04 (UTC+04), Экономика 421
11-й тур Премьер-лиги объявлен "Туром Победы" 13:56 (UTC+04), Спорт 370
Счетная палата предлагает ограничить рост текущих расходов бюджета Азербайджана 13:48 (UTC+04), Экономика 456
Азербайджан выделил почти 26 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий 13:45 (UTC+04), Экономика 455
В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 13:40 (UTC+04), Общество 524
На АЧГ пробурили 12 нефтяных скважин за девять месяцев 13:38 (UTC+04), Экономика 461
ЦБА ожидает сохранения фискальной устойчивости Азербайджана 13:37 (UTC+04), Экономика 445
Jeep показал первый Wrangler без неразрезного моста спереди - ФОТО 13:35 (UTC+04), Автоновости 418
Маленькие герои большого мира Резо Габриадзе в Баку - ФОТО 13:21 (UTC+04), Культура 549
На границе Азербайджана с Ираном задержаны четверо афганцев 13:18 (UTC+04), Общество 410
Счетная палата раскрыла прогноз доходов бюджета на 2027 год 13:15 (UTC+04), Экономика 497
Эти учителя будут получать дополнительные выплаты 13:12 (UTC+04), Общество 447
Раскрыты объемы добычи газа на «Шах Дениз» 13:10 (UTC+04), Экономика 487
Ненефтегазовый сектор Азербайджана ускоряет рост 13:09 (UTC+04), Экономика 487
Пашинян пообещал тащить Грузию в Европу. Правда Грузия об этом не просила 13:03 (UTC+04), Политика 3 876
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма "Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью" - ФОТО 12:59 (UTC+04), Официальная хроника 6 255
В Азербайджане озвучили прогноз курса доллара на 2027 год 12:58 (UTC+04), Экономика 559
"Шах-Дениз" увеличил расходы на разработку 12:46 (UTC+04), Экономика 494
В Баку в автобусах и метро можно будет ездить за 1 гяпик 12:42 (UTC+04), Общество 898
Выплаты при рождении детей получили свыше 70 тысяч человек 12:41 (UTC+04), Общество 426
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026 - ВИДЕО 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 5 807
В bp назвали объем добычи на АЧГ за девять месяцев 12:35 (UTC+04), Экономика 531
Хорошая новость для студентов 12:27 (UTC+04), Общество 519
В Баку проходит I международная выставка недвижимости и инвестиций AIREX 2026 - ФОТО 12:20 (UTC+04), Экономика 5 603
Автомобиль сбил мать с ребенком в Баку - ВИДЕО 12:15 (UTC+04), Общество 579
В Азербайджане повысят выплаты по больничному 12:08 (UTC+04), Общество 522
АБА ожидает ежегодного роста банковского сектора Азербайджана 12:04 (UTC+04), Экономика 558
В Азербайджане увеличат пособие на похороны 11:52 (UTC+04), Общество 707
Затулло снова рыдает в эфире: «трагедия» с армянским спонсором 11:50 (UTC+04), Политика 4 239
Пособие матерям увеличат более чем в 2,5 раза 11:45 (UTC+04), Общество 548
Немецкий стартап разработает морской дрон для защиты подводных кабелей 11:37 (UTC+04), В мире 555
Пожар в многоэтажном доме в Баку, жители эвакуированы - ФОТО 11:33 (UTC+04), Общество 610
За рождение ребенка будут платить 1500 манатов 11:30 (UTC+04), Общество 4 685
Семь тысяч семей в Азербайджане обеспечат мясом 11:24 (UTC+04), Общество 587
В Сенат США впервые избран мусульманин 11:22 (UTC+04), В мире 615
Мошенники обзванивают муниципалитеты в Азербайджане 11:14 (UTC+04), Общество 516
Возвращение имен: Азербайджан восстанавливает память о жертвах Большого террора 11:07 (UTC+04), Политика 5 062
Впервые в истории губернатором Калифорнии станет латиноамериканец - ФОТО 11:06 (UTC+04), В мире 654
Рынки обвалились на фоне победы демократов в США 11:06 (UTC+04), В мире 631
Будет ли в Азербайджане самая суровая зима за 70 лет? - рассказывает эколог 11:00 (UTC+04), Общество 680
В Ормузском проливе четыре нефтяных танкера подорвались на минах 10:55 (UTC+04), В мире 3 525
Трагедия у торгового центра в Баку - есть погибший 10:51 (UTC+04), Общество 711
Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сыграет с "Викингом" 10:42 (UTC+04), Спорт 486
В Иране приветствовали итоги выборов в Конгресс США 10:36 (UTC+04), В мире 679
Netflix готовит документальный фильм о главе UFC 10:27 (UTC+04), Спорт 473
Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах в США 10:23 (UTC+04), В мире 722
Gəncə sakini tanışını bıçaqlayıb 10:22 (UTC+04), Azərbaycanca 588
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Биткоин упал в цене 10:10 (UTC+04), Экономика 644
Трамп готов работать с демократами после выборов в Конгресс 10:07 (UTC+04), В мире 669
Рейд силовиков на дома Самвела Карапетяна - проводятся обыски 10:01 (UTC+04), В мире 708
Азербайджан может развивать услуги по защите региональной цифровой инфраструктуры - KPMG 09:54 (UTC+04), Экономика 664
Албанская концепция Азербайджана и Армении – почему проигрывают армянские историки? - РАСКЛАД от Ризвана Гусейнова 09:50 (UTC+04), Политика 6 430
Volvo представила самый выносливый грузовик всех времен - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 498
Атмосфера Венеции в Баку: ФОТОРЕПОРТАЖ из сказочного места, восхищающего туристов 09:25 (UTC+04), Общество 571
В Техасе впервые с 1993 года сенатором избран демократ 09:20 (UTC+04), В мире 683
Азербайджанская нефть изменилась в цене 09:14 (UTC+04), Экономика 706
Промежуточные выборы в США - последние данные - ОБНОВЛЕНО 3 09:12 (UTC+04), В мире 5 045
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
На этой дороге в Баку ограничат движение 08:52 (UTC+04), Общество 547
Хакеры попытались повысить температуру в холодильнике магазина в Афинах 08:37 (UTC+04), В мире 742
В Германии роботов готовят к работе вместо людей - ВИДЕО 08:25 (UTC+04), Наука и технологии 561
Трамп назвал условие для победы республиканцев на выборах 08:05 (UTC+04), В мире 796
Граница без границ? Баку и Тбилиси начинают устранять пробелы - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 5 025
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 06:26 (UTC+04), Общество 746
Названы риски при покупке смартфона из-за границы 05:50 (UTC+04), Наука и технологии 645
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Уличная система охлаждения в Саудовской Аравии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 1 071
Бывший тренер «Аль-Насра» раскрыл главную одержимость Роналду 03:30 (UTC+04), Спорт 743
У бактерий нашли необычный «выключатель» для защиты от вирусов 02:45 (UTC+04), Медицина 658
В Индии дорога во время дождей уходит под воду - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 1 096
Норвегия рассматривает запрет на очки с ИИ 01:38 (UTC+04), Наука и технологии 686
Гороскоп на 4 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 749
Проект второй АЭС в Турции обойдется в 30 млрд долларов - СМИ 00:53 (UTC+04), В мире 1 163
Лига чемпионов: "Спортинг" обыграл "Шахтер", "Галатасарай" победил "Штутгарт" 00:20 (UTC+04), Спорт 737
В Баку столкнулись два грузовика, есть пострадавшие - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 761
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась кадрами с выставки «Мерцающие символы» - ВИДЕО 00:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 927
Хроника Победы (04.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica” - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 764
Хроника Победы (04.11.2020): армянская армия взяла в союзники фосфор - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 206
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией со встречи с народным артистом России Геннадием Хазановым - ФОТО 3 ноября 23:46 (UTC+04), Официальная хроника 7 287
Флаг Бельгия спустила, а бизнес в Конго оставила 3 ноября 23:40 (UTC+04), Политика 3 689
Mercedes-Benz продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций 3 ноября 23:38 (UTC+04), Автоновости 674
Заявление Трампа удивило израильтян 3 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 274
Иран и США пошли на взаимные уступки 3 ноября 23:20 (UTC+04), В мире 1 317
Азербайджанские каратисты завоевали золотые медали на чемпионате Европы - ФОТО 3 ноября 23:16 (UTC+04), Спорт 721
Баку и София: дружба, проверенная временем, и перспективы нового сближения - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 3 ноября 23:05 (UTC+04), Политика 4 150
"Туран" одержал уверенную победу над "Марицей" в Лиге чемпионов 3 ноября 22:55 (UTC+04), Спорт 715
Эльвин Джафаргулиев вернулся к тренировкам вместе с командой 3 ноября 22:38 (UTC+04), Спорт 728
Гренландия одобрила соглашение о безопасности с США 3 ноября 22:29 (UTC+04), В мире 1 213
«Бескомпромиссный» Кочарян: Родину - в карман, принципы - к чертям 3 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 6 425
Лидеры израильских оппозиционных партий договорились 3 ноября 22:15 (UTC+04), В мире 1 315
Трамп считает, что мог бы стать премьером Израиля 3 ноября 22:02 (UTC+04), В мире 1 286
В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший 3 ноября 21:47 (UTC+04), Общество 754
Xətai və Suraxanıda qaz kəsiləcək 3 ноября 21:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 307
Азербайджан превращает ветер Каспия в источник экспорта энергии - ОБЗОР от Azernews 3 ноября 21:30 (UTC+04), Экономика 7 595
Минюст США впервые отслеживает проведение выборов во всех штатах 3 ноября 21:28 (UTC+04), В мире 1 273
Как подготовить автомобиль к зиме? 3 ноября 21:21 (UTC+04), Общество 780
Disney может сократить тысячи рабочих мест 3 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 312
В Турции опровергли информацию о сносе парка Гейдара Алиева в Шишли 3 ноября 21:09 (UTC+04), В мире 1 365
Ковры «армянские», галлюцинации - тоже 3 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 454
Омбудсмен Сабина Алиева посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО 3 ноября 20:54 (UTC+04), Общество 776
ЮАР опасается потери рабочих мест из-за решения США 3 ноября 20:50 (UTC+04), В мире 1 308
Один из самых красивых замков Венгрии может закрыться 3 ноября 20:36 (UTC+04), В мире 1 334
В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю 8 Ноября – Дня Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 20:31 (UTC+04), Политика 1 336
Армянское общество не готово к реальной Армении – еще одно доказательство 3 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 6 221
Гарегин II в Оксфорде: чай, кочаны и «глубокая озабоченность» 3 ноября 20:10 (UTC+04), Политика 4 999
Четыре авиарейса в Европу получили сообщения об угрозах взрыва 3 ноября 20:09 (UTC+04), В мире 1 340
Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году - Пашинян 3 ноября 20:01 (UTC+04), В мире 1 304
В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей 3 ноября 19:57 (UTC+04), В мире 1 265
Kino biletləri də ABB mobile tətbiqində! - FOTO (R) 3 ноября 19:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 262
"Баку - оазис свободы": Bloody Mary - пространство воображения, гротеска и живых эмоций - ФОТО 3 ноября 19:35 (UTC+04), Культура 704
Делегация Университета АДА посетила ведущие вузы Италии - ФОТО 3 ноября 19:15 (UTC+04), Общество 7 350
В Гобустанском районе временно ограничат движение из-за реконструкции моста 3 ноября 19:08 (UTC+04), Общество 690
В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября 19:00 (UTC+04), В мире 1 316
Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины 3 ноября 18:53 (UTC+04), В мире 1 290
14 граждан Ирана объявлены персонами нон грата в Азербайджане 3 ноября 18:45 (UTC+04), Политика 2 372
Трамп заявил о планах прекратить ежегодную военную помощь Израилю 3 ноября 18:35 (UTC+04), В мире 1 336
Honda запустит в серию гоночную версию Civic 3 ноября 18:34 (UTC+04), Автоновости 625
Mərakeş mediası Mərakeş–Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının Azərbaycana səfərini işıqlandırıb - FOTO 3 ноября 18:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 162
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии 3 ноября 18:25 (UTC+04), Официальная хроника 4 034
Американские авторы рассказали о ключевых факторах победы Азербайджана в 44-дневной войне - эксперт 3 ноября 18:23 (UTC+04), Политика 1 360
Победу Азербайджана нельзя объяснять только применением дронов – глава Совета печати 3 ноября 18:14 (UTC+04), Общество 747
В Государственном кинофонде отметили юбилей кинорежиссера Явера Рзаева - ФОТО 3 ноября 18:08 (UTC+04), Культура 712
ADA Universitetinin nümayəndə heyəti İtaliyadakı tərəfdaş universitetlərə səfər edib - FOTO 3 ноября 17:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 219
"Вест Хэм" уволил главного тренера 3 ноября 17:50 (UTC+04), Спорт 662
В Азербайджане обновили список должностных лиц с доступом к VIP-залам аэропортов 3 ноября 17:31 (UTC+04), Общество 1 462
Məkkə istiqamətində PUA təhlükəsi - Səudiyyə Ərəbistanından açıqlama 3 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 321
Арестован Мурад Фетиев - операция СГБ - ФОТО 3 ноября 17:21 (UTC+04), Общество 993
Prezidentin sədr təyin etdiyi şəxs kimdir? - DOSYE 3 ноября 17:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 354
Возвращение азербайджанской музыки в Карабах имеет особое историческое значение - Рамиз Мелик-Асланов в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 17:14 (UTC+04), Культура 3 753
SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили расширение сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти - ФОТО 3 ноября 17:09 (UTC+04), Экономика 1 389
Bir и CineMastercard объявляют о новом партнерстве: билеты в кино скоро в один клик в Birbank (R) 3 ноября 16:55 (UTC+04), Экономика 1 350
В Баку представлена книга "Война за Карабах: Стратегия, технология и победа" - ФОТО 3 ноября 16:55 (UTC+04), Политика 5 367
Maşın sürərkən bu qaydanı bilməyənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 3 ноября 16:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 385
Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана 3 ноября 16:44 (UTC+04), Официальная хроника 701
Во Франции призвали полицейских поддержать общенациональную забастовку 3 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 1 307
В Баку отмечен юбилей автора песен к фильмам "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Операция Ы" - ФОТО 3 ноября 16:29 (UTC+04), Культура 9 053
Назначен председатель Агентства государственных резервов Азербайджана 3 ноября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 663
В Азербайджане переименовали эти больницы 3 ноября 16:20 (UTC+04), Общество 926
Военные пилоты Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 16:09 (UTC+04), Общество 776
Зеленский прибыл в Берлин с необъявленным визитом 3 ноября 16:06 (UTC+04), В мире 1 387
Иран пригрозил ответом на применение ядерного оружия 3 ноября 16:04 (UTC+04), В мире 1 440
OpenAI, Apple и Netflix теперь платят НДС в Азербайджане 3 ноября 15:54 (UTC+04), Экономика 1 344
Представители PASHA Real Estate Group встретились с мэром города Ташкента - ФОТО 3 ноября 15:50 (UTC+04), Экономика 1 313
Полиция Испании начала расследование по делу о гибели футболиста "Тенерифе" 3 ноября 15:45 (UTC+04), Спорт 421
Три нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе 3 ноября 15:42 (UTC+04), В мире 1 376
Начался судебный процесс над Али Керимли и Мамедом Ибрагимом - ОБНОВЛЕНО 3 ноября 15:41 (UTC+04), Общество 865
Милли Меджлис приступает к рассмотрению проекта госбюджета на 2027 год 3 ноября 15:35 (UTC+04), Экономика 1 335
Apple предупредила о глобальной угрозе шпионских кибератак 3 ноября 15:28 (UTC+04), Наука и технологии 633
TikTok-блогера арестовали на месяц 3 ноября 15:16 (UTC+04), Общество 741
“İdman hər kəs üçün bərabər imkan olmalıdır” - PAŞA Həyat-ın İdarə Heyətinin Sədri Ülviyyə Cabbarova 3 ноября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 323
Опубликован рейтинг лучших спортсменов Азербайджана - СПИСОК 3 ноября 15:07 (UTC+04), Спорт 720
В руководстве «Meydan TV» царят авторитаризм и непрозрачность - заявление сотрудников 3 ноября 15:03 (UTC+04), Общество 689
Задержан Бахтияр Дали 3 ноября 15:02 (UTC+04), Общество 805
Иранский кризис и интересы Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 3 ноября 15:00 (UTC+04), Политика 8 323
За самовольный уход из части введут штрафы 3 ноября 14:55 (UTC+04), Общество 666
Экс-футболист сборной Турции может возглавить клуб в Азербайджане 3 ноября 14:53 (UTC+04), Спорт 709
Moskva aeroportlarında dron həyəcanı: Bakı reysləri də saatlarla gecikib 3 ноября 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 373
В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы - ФОТО 3 ноября 14:49 (UTC+04), Общество 783
Баку и Лондон рассматривают меры по предотвращению двойного налогообложения - ФОТО 3 ноября 14:45 (UTC+04), Экономика 1 392
Утвержден Договор о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном 3 ноября 14:42 (UTC+04), Политика 7 215
Yelo Bank обновил услугу оплаты предрейсового осмотра: теперь доступен выбор НДС (R) 3 ноября 14:40 (UTC+04), Экономика 1 396
США намерены привлечь НАТО к финансированию военной помощи Украине 3 ноября 14:34 (UTC+04), В мире 1 413
В Азербайджане изменят сроки пребывания ряда военнослужащих в звании лейтенанта 3 ноября 14:29 (UTC+04), Политика 1 430
Стала известна программа итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку 3 ноября 14:24 (UTC+04), Экономика 1 428
В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете 3 ноября 14:20 (UTC+04), Общество 7 880
Европейская авиакомпания хочет заморозить зарплаты сотрудников 3 ноября 14:16 (UTC+04), Туризм 629
Азербайджан ужесточит контроль за соблюдением компаниями экологических требований 3 ноября 14:11 (UTC+04), Общество 650
В Азербайджане изменят правила прохождения военной службы для этих офицеров 3 ноября 14:03 (UTC+04), Политика 1 461
Названо количество депозитных счетов в Азербайджане 3 ноября 14:00 (UTC+04), Экономика 1 410
Польша планирует создать специальную бригаду у границы с Россией 3 ноября 13:44 (UTC+04), В мире 1 366
Армянская политическая машина: старые механизмы, новые хозяева 3 ноября 13:32 (UTC+04), Политика 6 245
Определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру 3 ноября 13:27 (UTC+04), Спорт 680
Число заключенных во Франции достигло рекордного уровня 3 ноября 13:21 (UTC+04), В мире 1 381
Baku Steel Company объединяет промышленность и искусство в проекте Baku Steel Art 2026 - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 13:15 (UTC+04), Экономика 2 187
Hərbi prokurorun səlahiyyətləri genişləndirilir 3 ноября 13:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 363
Запасы газа в хранилищах ЕС опустились до минимума 3 ноября 13:10 (UTC+04), В мире 1 396
Новый выпуск "AVAZ-7" посвятили шехиду Сабухи Ахмедову - ФОТО 3 ноября 12:59 (UTC+04), Общество 687
Sərhədi pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb 3 ноября 12:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 383
OpenAI взяла на работу экс-министра армии США 3 ноября 12:50 (UTC+04), Наука и технологии 648
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 3 ноября 12:43 (UTC+04), Общество 756
Раскрыта личность мужчины, найденного сгоревшим в лесу Огуза 3 ноября 12:39 (UTC+04), Общество 768
Индийские военные за двое суток освободили иранское судно от пиратов - ВИДЕО 3 ноября 12:30 (UTC+04), В мире 1 516
В Азербайджане раскрыли число получателей льготных пенсий 3 ноября 12:19 (UTC+04), Общество 674
Еще новости