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Два футболиста "Гобу" погибли в ДТП - ФОТО - ВИДЕО

Два футболиста профессионального клуба "Гобу" погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, авария произошла накануне на дороге Гобу-Локбатан. Столкнулись легковой автомобиль и Ford Transit. Находившиеся в легковом автомобиле Бахруз Султанов и Рауф Гусейнов погибли.