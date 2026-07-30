https://news.day.az/sport/1850988.html Два футболиста "Гобу" погибли в ДТП - ФОТО - ВИДЕО Два футболиста профессионального клуба "Гобу" погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, авария произошла накануне на дороге Гобу-Локбатан. Столкнулись легковой автомобиль и Ford Transit. Находившиеся в легковом автомобиле Бахруз Султанов и Рауф Гусейнов погибли.
Два футболиста "Гобу" погибли в ДТП - ФОТО - ВИДЕО
Два футболиста профессионального клуба "Гобу" погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, авария произошла накануне на дороге Гобу-Локбатан. Столкнулись легковой автомобиль и Ford Transit.
Находившиеся в легковом автомобиле Бахруз Султанов и Рауф Гусейнов погибли. Водитель Ford Transit получил травмы различной степени тяжести.
Султанов и Гусейнов выступали за профессиональный футбольный клуб "Гобу".
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