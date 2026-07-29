Россия изменит военное сотрудничество с двумя странами СНГ

Президент России Владимир Путин подписал два распоряжения, которыми принял предложение правительства о проведении переговоров с Казахстаном и Узбекистаном по изменению действующих договоров о военно-техническом сотрудничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, документы размещены на портале опубликования нормативных актов.

Первым документом одобрено проведение переговоров о заключении протокола о внесении изменений в договор между Россией и Казахстаном о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года. Вторым распоряжением Путин разрешил начать переговоры о внесении изменений в договор между Россией и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года.

Оба распоряжения подписаны 27 июля.