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Утвержден Договор о правовой помощи по гражданским и торговым делам между Азербайджаном и Украиной

Утвержден "Договор между Азербайджанской Республикой и Украиной о правовой помощи по гражданским и торговым делам". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон. Отметим, что данный договор был подписан 25 апреля 2026 года в городе Габала.