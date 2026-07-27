https://news.day.az/society/1850567.html В Дашкесане перевернулся автомобиль, есть пострадавший В Дашкесанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла в селе Амирвар. По предварительным данным, автомобиль Niva перевернулся, в результате чего травмы получил Расим Гулиев, 1994 года рождения. На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.
В Дашкесане перевернулся автомобиль, есть пострадавший
В Дашкесанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла в селе Амирвар.
По предварительным данным, автомобиль Niva перевернулся, в результате чего травмы получил Расим Гулиев, 1994 года рождения.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.
Обстоятельства аварии выясняются.
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