В Азербайджане частным компаниям разрешат переводить средства со счетов по НДС в ГФСЗ

В Азербайджане для ряда частных компаний будет создана возможность направлять часть средств с депозитных счетов по НДС в Государственный фонд социальной защиты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Согласно документу, новый механизм будет применяться в течение четырех лет, начиная с 1 января 2027 года. Правила и условия применения механизма будут утверждены структурой, определяемой соответствующим органом исполнительной власти.

Закон вступает в силу 1 января 2027 года.

Президент Ильхам Алиев также подписал указ в целях обеспечения применения закона.

Согласно документу, Кабинет министров должен в трехмесячный срок утвердить порядок и условия перечисления средств с депозитного счета по НДС в Государственный фонд социальной защиты налогоплательщиками, не осуществляющими деятельность в нефтегазовой сфере и относящимися к негосударственному сектору, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.