MEDİA объявило незаконной деятельность ряда иранских СМИ в Азербайджане

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) объявило незаконной деятельность ряда иранских СМИ и их представителей на территории Азербайджана.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление было распространено после того, как Министерство разведки Исламской Республики Иран включило некоторые зарубежные СМИ, в том числе телеканал AzTV, в список "враждебных медиаструктур" и пригрозило уголовной ответственностью лицам, сотрудничающим с ними.

В заявлении отмечается, что Азербайджан привержен защите профессиональной деятельности журналистов и обеспечивает применение принципа взаимности.

Согласно статье 11.4 закона "О медиа", если другие государства вводят особые ограничения в отношении профессиональной деятельности журналистов, включенных в Медиа-реестр, аналогичные ограничения могут быть установлены в Азербайджане для журналистов из этих стран.

В MEDİA подчеркнули, что с учетом соответствующих положений закона и принципа взаимности деятельность иранского телеканала "Сехер", информационного агентства "Мехр" и их представителей на территории Азербайджана признана незаконной.

Указанные СМИ действуют против национальных интересов Азербайджана и ведут пропаганду против суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности и национальной безопасности страны.

Агентство призвало все работающие в Азербайджане СМИ и журналистов воздерживаться от сотрудничества с этими медиаструктурами и связанными с ними представителями.

В заявлении также отмечается, что международное сотрудничество в медиасфере должно осуществляться исключительно на основе принципов взаимного уважения и профессиональной независимости журналистов.