Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ
29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода, без осадков.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 23-25 градусов тепла, днем - 31-36 градусов. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 40-50%.
В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. В отдельных горных районах временами будет туман. Ожидается умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов тепла, днем - 35-39 градусов, местами до 40 градусов. В горных районах ночью будет 15-20 градусов тепла, днем - 25-30 градусов.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре