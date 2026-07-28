Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода, без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-25 градусов тепла, днем - 31-36 градусов. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 40-50%.

В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. В отдельных горных районах временами будет туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов тепла, днем - 35-39 градусов, местами до 40 градусов. В горных районах ночью будет 15-20 градусов тепла, днем - 25-30 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az