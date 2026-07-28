https://news.day.az/world/1850490.html Енот проник в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия - ВИДЕО Енот проник в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия и свалился на голову пассажирам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:

Енот проник в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия - ВИДЕО

В мире, 28 июля 2026 08:13 (UTC +04:00) 649
Енот проник в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия

Енот проник в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия и свалился на голову пассажирам.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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