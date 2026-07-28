https://news.day.az/world/1850490.html Енот проник в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия - ВИДЕО Енот проник в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия и свалился на голову пассажирам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Енот проник в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия - ВИДЕО
Енот проник в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия и свалился на голову пассажирам.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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