Глава МИД Узбекистана принял верительные грамоты нового посла Азербайджана

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в Узбекистане Рашада Мамедова.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы сохранения высокой динамики политического диалога, а также расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики.

"Узбекистан и Азербайджан связывают многовековые узы братства, общие исторические и культурные корни, а также взаимное уважение. Благодаря тесным отношениям между лидерами наших стран, построенным на высоком уровне доверия, эта прочная основа сегодня обогащается новым содержанием стратегического партнерства и союзнических отношений", - сказал Саидов.

Министр также выразил уверенность в том, что дипломатический опыт Мамедова будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества и поддержке реализации совместных проектов.

"Мы убеждены, что обширный дипломатический опыт посла будет способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном и обогащению нашего сотрудничества новыми практическими результатами", - отметил Саидов.

Р.Мамедов вручил копии своих верительных грамот и официально приступит к исполнению своих обязанностей после вручения верительных грамот Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В последние годы Узбекистан и Азербайджан значительно расширили двустороннее сотрудничество, подняв свои отношения на уровень союзнического партнерства и усилив взаимодействие в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и промышленного развития.