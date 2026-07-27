В Азербайджане утверждена госпошлина за управление краудфандинговой платформой
В Азербайджане утверждена государственная пошлина за управление краудфандинговой платформой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло свое отражение в поправках к Закону "О государственной пошлине", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым. Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.
Так, для внесения юридических лиц в реестр Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по деятельности по управлению краудфандинговой платформой устанавливается государственная пошлина в размере 2 750 манатов.
Согласно поправке, операторы краудфандинговых платформ включаются в число поднадзорных субъектов Центрального банка Азербайджана. Операторы будут обязаны представлять в ЦБА отчеты о своей деятельности.
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