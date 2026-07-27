Неймар устроил конфликт в раздевалке "Сантоса"

Нападающий "Сантоса" Неймар оказался в центре конфликта с двумя молодыми партнерами по команде после ничьей с "Шапекоэнсе" (2:2) в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Globo Esporte.

Неймар оформил дубль, забив с игры в первом тайме и реализовав пенальти после перерыва.

После матча в раздевалке 34-летний форвард допустил неуважительные высказывания в адрес 21-летнего полузащитника Габриэла Бонтемпо. По данным источника, Неймар назвал партнера по команде "куском дерьма" и заявил, что в следующем сезоне тот будет играть против "Шапекоэнсе" во втором дивизионе.

Кроме того, бразилец на повышенных тонах поговорил с 19-летним защитником Жоао Ананьясом, который на 62-й минуте отправил мяч в собственные ворота. Во время разговора Неймар, как утверждается, подверг критике игровые качества футболиста.

По данным Globo Esporte, произошедшее усилило напряженность внутри команды. Часть игроков недовольна поведением Неймара, его публичной критикой партнеров после неудачных матчей, а также участием форварда в покерном турнире в день игры "Сантоса" с венесуэльским УСВ в Кубке Судамерикана, которую он пропускал по решению тренерского штаба. Кроме того, некоторые одноклубники выражают недовольство его физической готовностью.