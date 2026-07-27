Пыльная погода накрыла Баку и Абшерон

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщила Day.Az представитель Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова, согласно данным автоматических метеостанций, в настоящее время концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,4-1,7 раза.

"Наблюдаемая в воздухе пыль носит локальный характер и связана с метеорологическими условиями. Причиной стало усиление северо-западного ветра, начавшееся сегодня утром, который поднял и распространил по прилегающим территориям пылевые массы, образовавшиеся на сухой поверхности земли. Ожидается, что пыльная погода, обусловленная синоптической ситуацией, сохранится до полудня завтрашнего дня", - добавила она.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az