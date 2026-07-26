Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık - ФОТО

Турецкие звезды EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık оставили свой след в Баку - теперь уже в прямом смысле. В рамках третьего международного фестиваля Dream Fest на Sea Breeze Walk of Fame состоялась торжественная церемония открытия их именных звезд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Событие прошло в праздничной атмосфере и собрало многочисленных поклонников артистов. Под вспышки фотокамер EDIS,Emre Altuğ и Zeynəb Bastık представили свои звезды, которые отныне станут частью Аллеи славы на живописном побережье Каспия.

EDIS признался, что всегда с особой радостью возвращается в Баку и выступает перед азербайджанской публикой. По его словам, с каждым новым визитом столица открывается для него с неожиданной стороны, продолжая удивлять своей неповторимой атмосферой, современным обликом и традиционным гостеприимством. Отдельно артист отметил преданность местных поклонников, которые неизменно встречают его с теплотой и любовью. Особое восхищение исполнителя вызвал Sea Breeze. По признанию EDIS, курорт с каждым годом становится все масштабнее, красивее и ярче, постепенно превращаясь в одно из самых впечатляющих пространств для отдыха и проведения крупных международных музыкальных событий.

Для Emre Altuğ нынешняя поездка стала первым знакомством с Баку. Турецкий артист поделился первыми впечатлениями от азербайджанской столицы, отметив ее красоту и особую энергетику. Он признался, что хотел бы задержаться здесь подольше, чтобы без спешки прогуляться по городу, ближе познакомиться с его достопримечательностями и хотя бы ненадолго почувствовать себя настоящим туристом. Артист отметил, что Dream Fest полностью оправдывает свое название, и поблагодарил всех, кто сделал проведение фестиваля возможным.

Еще одна новая звезда на Аллее cлавы принадлежит турецкой певице Zeynəb Bastık, одной из самых популярных исполнительниц современной поп-сцены Турции.

Открытие именных звезд стало для артистов памятным моментом и еще одним символом культурной близости Азербайджана и Турции. Теперь имена EDIS и Эмре Алтуга навсегда вписаны в историю Sea Breeze Walk of Fame, а их звезды продолжат напоминать гостям аллеи об одном из самых ярких событий DREAM Fest.

Sea Breeze Walk of Famе - Аллея славы, посвященная выдающимся персонам, артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Вагиф Мустафазаде, Анар Мамедханов, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Энгельберт Хампердинк, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо, Рики Мартин, Фаррух Закиров, Вахтанг Кикабидзе, Дэвид Фостер, Кэтрин Макфи, Томас Андерс, Николь Шерзингер, Джек Саворетти, Рафет Эль Роман, Уилл Смит, J Balvin, Mahmut Orhan, Kevin McCoy, Secret Service, Haddaway, Kosheen, In-Grid, Керем Бюрсин, Cheb Khaled.