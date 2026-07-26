https://news.day.az/showbiz/1850323.html Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık - ФОТО Турецкие звезды EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık оставили свой след в Баку - теперь уже в прямом смысле. В рамках третьего международного фестиваля Dream Fest на Sea Breeze Walk of Fame состоялась торжественная церемония открытия их именных звезд. Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık - ФОТО

Шоу-бизнес, 26 июля 2026 16:17 (UTC +04:00) 2 279
Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık

Турецкие звезды EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık оставили свой след в Баку - теперь уже в прямом смысле. В рамках третьего международного фестиваля Dream Fest на Sea Breeze Walk of Fame состоялась торжественная церемония открытия их именных звезд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Событие прошло в праздничной атмосфере и собрало многочисленных поклонников артистов. Под вспышки фотокамер EDIS,Emre Altuğ и Zeynəb Bastık представили свои звезды, которые отныне станут частью Аллеи славы на живописном побережье Каспия.

EDIS признался, что всегда с особой радостью возвращается в Баку и выступает перед азербайджанской публикой. По его словам, с каждым новым визитом столица открывается для него с неожиданной стороны, продолжая удивлять своей неповторимой атмосферой, современным обликом и традиционным гостеприимством. Отдельно артист отметил преданность местных поклонников, которые неизменно встречают его с теплотой и любовью. Особое восхищение исполнителя вызвал Sea Breeze. По признанию EDIS, курорт с каждым годом становится все масштабнее, красивее и ярче, постепенно превращаясь в одно из самых впечатляющих пространств для отдыха и проведения крупных международных музыкальных событий.

Для Emre Altuğ нынешняя поездка стала первым знакомством с Баку. Турецкий артист поделился первыми впечатлениями от азербайджанской столицы, отметив ее красоту и особую энергетику. Он признался, что хотел бы задержаться здесь подольше, чтобы без спешки прогуляться по городу, ближе познакомиться с его достопримечательностями и хотя бы ненадолго почувствовать себя настоящим туристом. Артист отметил, что Dream Fest полностью оправдывает свое название, и поблагодарил всех, кто сделал проведение фестиваля возможным.

Еще одна новая звезда на Аллее cлавы принадлежит турецкой певице Zeynəb Bastık, одной из самых популярных исполнительниц современной поп-сцены Турции.

Открытие именных звезд стало для артистов памятным моментом и еще одним символом культурной близости Азербайджана и Турции. Теперь имена EDIS и Эмре Алтуга навсегда вписаны в историю Sea Breeze Walk of Fame, а их звезды продолжат напоминать гостям аллеи об одном из самых ярких событий DREAM Fest.

Sea Breeze Walk of Famе - Аллея славы, посвященная выдающимся персонам, артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Вагиф Мустафазаде, Анар Мамедханов, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Энгельберт Хампердинк, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо, Рики Мартин, Фаррух Закиров, Вахтанг Кикабидзе, Дэвид Фостер, Кэтрин Макфи, Томас Андерс, Николь Шерзингер, Джек Саворетти, Рафет Эль Роман, Уилл Смит, J Balvin, Mahmut Orhan, Kevin McCoy, Secret Service, Haddaway, Kosheen, In-Grid, Керем Бюрсин, Cheb Khaled.

  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
  • Dream Fest 2026 в Баку – на Аллее славы заложены звезды турецких артистов EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık
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Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу 30 октября 14:42 (UTC+04), Общество 917
Международная повестка Президента Азербайджана: саммиты, встречи, проекты 30 октября 14:40 (UTC+04), Политика 8 661
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В Азербайджане увеличат штрафы за плохой интернет 30 октября 14:31 (UTC+04), Общество 736
На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций 30 октября 14:26 (UTC+04), Общество 621
В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции 30 октября 14:23 (UTC+04), Общество 669
SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 30 октября 14:19 (UTC+04), Экономика 1 409
Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках 30 октября 14:16 (UTC+04), Общество 675
Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь? 30 октября 14:08 (UTC+04), Общество 650
Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен 30 октября 13:57 (UTC+04), Общество 673
На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников 30 октября 13:48 (UTC+04), Общество 602
Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза 30 октября 13:41 (UTC+04), Экономика 1 388
В Азербайджане изъяли наркотики на 246 млн манатов 30 октября 13:38 (UTC+04), Общество 634
В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи" 30 октября 13:36 (UTC+04), Общество 645
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Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО 30 октября 13:10 (UTC+04), Культура 670
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Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев 30 октября 12:45 (UTC+04), Культура 791
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Эти лица смогут получить бесплатную юридическую помощь 30 октября 12:33 (UTC+04), Общество 668
В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ФОТО 30 октября 12:31 (UTC+04), Общество 595
Азербайджан продемонстрировал последовательность своей политики 30 октября 12:29 (UTC+04), Политика 1 410
Шесть дзюдоистов Азербайджана стартуют на чемпионате Европы в Неаполе 30 октября 12:25 (UTC+04), Спорт 673
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В Азербайджане расширяется применение современных систем орошения 30 октября 11:49 (UTC+04), Экономика 1 426
Ağstafa-Qardabani istiqamətində yeni sərhəd-keçid məntəqəsi yaradılacaq 30 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 411
Azərbaycanda yeni qurum yaradılır: Nə işə baxacaq? 30 октября 11:36 (UTC+04), Azərbaycanca 1 532
Развитие связей с Грузией входит в число внешнеполитических приоритетов Азербайджана - Али Асадов 30 октября 11:32 (UTC+04), Политика 1 462
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Азербайджан является крупнейшим инвестором в экономику Грузии - Али Асадов 30 октября 11:12 (UTC+04), Экономика 1 508
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В Баку построят 5 новых железнодорожных станций 30 октября 11:00 (UTC+04), Общество 7 265
Иран пригрозил ударом по подводным интернет-кабелям - ВИДЕО 30 октября 10:57 (UTC+04), В мире 1 538
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