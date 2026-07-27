Моуринью отказал Мбаппе

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью отказал нападающему Килиану Мбаппе в просьбе сделать его капитаном команды.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на испанские СМИ.

По данным источника, французский форвард выразил желание носить капитанскую повязку и обратился с этим к португальскому специалисту. Однако Моуринью отверг эту идею.

"Сначала ты должен доказать, что способен быть лидером команды. Здесь есть футболисты, которые выступают за клуб гораздо дольше тебя", - приводит издание слова Моуринью, адресованные Мбаппе.

Отмечается, что в настоящее время основным капитаном "Реала" является Федерико Вальверде.