https://news.day.az/sport/1850379.html Моуринью отказал Мбаппе Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью отказал нападающему Килиану Мбаппе в просьбе сделать его капитаном команды. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на испанские СМИ. По данным источника, французский форвард выразил желание носить капитанскую повязку и обратился с этим к португальскому специалисту.
Моуринью отказал Мбаппе
Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью отказал нападающему Килиану Мбаппе в просьбе сделать его капитаном команды.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на испанские СМИ.
По данным источника, французский форвард выразил желание носить капитанскую повязку и обратился с этим к португальскому специалисту. Однако Моуринью отверг эту идею.
"Сначала ты должен доказать, что способен быть лидером команды. Здесь есть футболисты, которые выступают за клуб гораздо дольше тебя", - приводит издание слова Моуринью, адресованные Мбаппе.
Отмечается, что в настоящее время основным капитаном "Реала" является Федерико Вальверде.
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