https://news.day.az/sport/1850379.html Моуринью отказал Мбаппе Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью отказал нападающему Килиану Мбаппе в просьбе сделать его капитаном команды. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на испанские СМИ. По данным источника, французский форвард выразил желание носить капитанскую повязку и обратился с этим к португальскому специалисту.

Моуринью отказал Мбаппе

Спорт, 27 июля 2026 00:44 (UTC +04:00) 1 074
Моуринью отказал Мбаппе

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью отказал нападающему Килиану Мбаппе в просьбе сделать его капитаном команды.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на испанские СМИ.

По данным источника, французский форвард выразил желание носить капитанскую повязку и обратился с этим к португальскому специалисту. Однако Моуринью отверг эту идею.

"Сначала ты должен доказать, что способен быть лидером команды. Здесь есть футболисты, которые выступают за клуб гораздо дольше тебя", - приводит издание слова Моуринью, адресованные Мбаппе.

Отмечается, что в настоящее время основным капитаном "Реала" является Федерико Вальверде.

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