Гибкость, прагматизм и стратегическое мышление - составляющие внешней политики Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу Мохаммеда Муиззу по случаю Дня независимости. И это был очередной показательный пример гибкой, продуманной и многовекторной внешней политики Азербайджана, которая учитывает как глобальные, так и локальные факторы. Мы вновь убедились, что современная внешняя политика Азербайджана выстроена на принципе баланса интересов.

Наша страна успешно развивает отношения с ведущими мировыми центрами силы - США, Китаем, Европейским союзом и Россией. При этом в Вашингтоне, Пекине, Брюсселе, Берлине и Москве неизменно подчеркивают стратегическую значимость укрепления сотрудничества с Азербайджаном. Это обусловлено его геополитическим положением, энергетическими ресурсами, транспортным потенциалом и растущей ролью в обеспечении региональной стабильности.

Однако ключевая особенность азербайджанской дипломатии заключается в том, что она не ограничивается взаимодействием исключительно с крупными державами. Баку придает не меньшее значение развитию отношений с малыми и средними государствами, такими как Мальдивы. И именно в этом проявляется стратегическая дальновидность.

Мальдивская Республика - активный участник международного сообщества. Страна вступила в Организацию Объединенных Наций в 1965 году, сразу после обретения независимости, и с 1976 года является членом Движения неприсоединения. Кроме того, Мальдивы входят в Содружество наций, Организацию исламского сотрудничества и СААРК.

На первый взгляд может показаться, что сотрудничество с небольшим островным государством не имеет большого значения. Однако в современной системе международных отношений именно такие страны формируют важный дипломатический ресурс. В рамках ООН каждая страна обладает одним голосом - независимо от территории, численности населения или экономической мощи. Это означает, что поддержка Мальдив усиливает позиции Азербайджана при голосованиях по чувствительным вопросам, особенно в контексте постконфликтной повестки и защиты принципов суверенитета и территориальной целостности.

Особенно важно, что Мальдивы поддержали избрание Азербайджана председателем Движения неприсоединения. Это решение принималось консенсусом, без голосов против, что свидетельствует о широком международном доверии к Баку. Подобная поддержка со стороны стран глобального Юга усиливает дипломатические позиции Азербайджана и расширяет его возможности на международной арене.

Не менее важным является экономический и гуманитарный аспект сотрудничества. В поздравительном послании Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил запуск прямых авиарейсов и взаимную отмену визовых требований. Эти шаги уже дали ощутимый импульс развитию туризма и контактов между людьми. Мальдивы являются признанным мировым лидером в сфере элитного туризма и управления курортной инфраструктурой. Для Азербайджана, который активно развивает туристический сектор, особенно на побережье Каспийского моря, этот опыт представляет значительный практический интерес.

Кроме того, Мальдивы - одна из стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. Повышение уровня Мирового океана напрямую угрожает их существованию. Сотрудничество с таким государством в сфере климатической политики и устойчивого развития позволяет Азербайджану обмениваться опытом и укреплять свой международный имидж ответственного участника глобальной экологической повестки.

Важно отметить и символический аспект. В 2026 году Азербайджан и Мальдивы отмечают 20-летие установления дипломатических отношений. За этот период двусторонние связи прошли путь от формального взаимодействия к реальному партнерству, основанному на взаимном уважении и прагматизме. Таким образом, поздравление по случаю Дня независимости Мальдив отражает системный подход Баку к внешней политике.

Азербайджан демонстрирует способность одновременно выстраивать стратегические отношения с глобальными центрами силы и укреплять связи с небольшими государствами, которые играют важную роль в международных институтах. Именно такая многовекторность делает азербайджанскую дипломатию эффективной. Развивая отношения с ведущими мировыми державами, Баку не упускает из виду и государства, обладающие "дипломатическим весом" в международных организациях.

Это позволяет Азербайджану формировать широкую сеть партнерств, укреплять свои позиции и последовательно продвигать национальные интересы. В конечном итоге взаимодействие с Мальдивами является частью более широкой стратегии, направленной на укрепление глобального присутствия Азербайджана. И в этом контексте очевидно: гибкость, прагматизм и стратегическое мышление остаются ключевыми характеристиками внешней политики страны.