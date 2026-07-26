Сирия ищет мира с Израилем - но...

Конфликт с Израилем не отвечает интересам Сирии, который стремится заключить соглашение с еврейским государством о мерах безопасности.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Мы опасаемся военной эскалации в регионе и стараемся избежать конфронтации с Израилем. Дамаск при содействии дружественных стран работает над достижением соглашения по безопасности с Израилем", - сказал он.

По словам сирийского лидера, заключение такого соглашения может проложить путь к всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке. При этом он подчеркнул, что Сирия не пойдет на уступки в вопросе своих прав на Голанские высоты, оккупированные Израилем в 1967 году.

Аш-Шараа 25 июля провел в Дамаске переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По их итогам Гутерриш заявил, что ООН признает Голанские высоты частью Сирии и осуждает вторжения Израиля в демилитаризованную зону.