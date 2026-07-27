Три борца Азербайджана вышли в полуфинал ЧМ U-17 - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские борцы греко-римского стиля Омар Салманов, Исфахан Гасанов и Орхан Хабибли вышли в полуфинал проходящего в Баку чемпионата мира U-17.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 48 кг Салманов в 1/4 финала победил иранца Эсмаэили Лейвеси со счетом 6:1. Ранее азербайджанский борец с таким же результатом одолел в 1/8 финала индийца Авинаша Четаке.

В весовой категории до 80 кг Гасанов в 1/8 финала встретился с поляком Шимоном Тредером. Поединок завершился со счетом 1:1, но победа за счет последнего результативного действия досталась представителю Азербайджана. В квалификации Гасанов разгромил хорвата Тому Еленча - 6:0.

Хабибли, выступающий в весе до 65 кг, в четвертьфинале победил узбекистанца Сардора Махмудова со счетом 9:0. До этого он одолел чеха Гаспара Санчеса (8:0) и румына Габриела Лунгу (18:9).

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В них участвуют около 700 борцов из более чем 60 стран. Азербайджан представлен 29 спортсменами.

14:39

Три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в 1/8 финала проходящего в Баку первенства мира U17.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Эмин Бахшалиев, выступающий в весовой категории до 110 кг, в квалификации уступил сербу Андрею Симичу со счетом 3:4.

Ранее Гурбан Меджнунов (55 кг) победил кыргызстанца Алихана Миназарова - 9:1, Орхан Хабибли (65 кг) разгромил чеха Гаспара Санчеса - 8:0, а Исфахан Гасанов (80 кг) не отдал ни одного балла хорвату Томе Еленчу - 6:0.

Соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В них участвуют около 700 спортсменов из более чем 60 стран. Азербайджан представлен 29 борцами.

10:21

Сегодня в Баку стартует первенство мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования пройдут на Национальной гимнастической арене. В первый день состоятся предварительные поединки по греко-римской борьбе.

Церемония открытия начнется в 17:15, полуфинальные схватки - в 18:00.

Соперники азербайджанских борцов в первый день:

48 кг, 1/8 финала

Омар Салманов - Авинаш Четаке (Индия)

55 кг, квалификация

Гурбан Меджнунов - Алихан Миназаров (Кыргызстан)

65 кг, квалификация

Орхан Хабибли - Гаспар Санчес (Чехия)

80 кг, квалификация

Исфахан Гасанов - Тома Еленч (Хорватия)

110 кг, квалификация

Эмин Бахшалиев - Андрей Симич (Сербия)

Первенство мира завершится 2 августа.