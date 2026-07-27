Азербайджан отвечает на вызовы изменения климата - новые решения для дорог и мостов

Автор: Лейла Таривердиева

Последние месяцы стали яркой иллюстрацией к предупреждениям об изменении климата. Процесс, который мы воспринимали лишь в теории, в буквальном смысле обрушился нам на головы в конце мая крупным градом, которого не помнят в Баку и старожилы.

Изменения климата, о которых говорят не один год, особенно серьезно дают о себе знать в регионах. За последние два-три месяца стихия ударила по Балакен-Загатальской зоне, по Кусарскому, Сиязанскому, Шекинскому районам. В высокогорном кусарском селе Лаза прошел сель, вызвавший крупный оползень. В Загатале сели нанесли ущерб коммуникациям и инфраструктуре, повредили мост и железную дорогу, из за чего участок магистрали дальше Гаха закрыт для движения до 1 августа. В Сиязане водные потоки разрушили мост, отрезав сообщение с одним из сел. Немало неприятных моментов доставили сели и шекинцам.

Стихия бьет не только по Азербайджану. На днях пользователей соцсетей привели в ужас кадры из грузинского города Телави. Мощные ливни привели к выходу местной реки из берегов и масштабному подтоплению в городе. Были затоплены улицы, повреждены жилые дома, местами отключены газ, свет и вода. В сельской местности селевые потоки уничтожили многие гектары полей и виноградников.

Июль выдался проблемным для многих регионов Турции, где отмечали наводнения и сели. В некоторых ситуация сложилась настолько сложной. что потребовала эвакуации людей. В бурные потоки превратились пару дней назад и улицы Астаны. Кадры с затопленными чуть не по крышу автомобилями обошли все СМИ. Стихия привела не только к подтоплению улиц, но также к отключению электричества в ряде районов города. Сходы селевых потоков стали в это лето настоящей бедой для Ставропольского края России.

Но вернемся в Азербайджан. После успешной и плодотворной климатической конференции СОР29 в Баку, страна продолжает поддерживать международный диалог по вопросам борьбы с изменениями климата. Так, 22-23 июля в Шамахы в сотрудничестве с председательствующими на COP31 Турцией и Австралией прошла 3-я неформальная Шамахинская встреча с участием председателей переговорных групп Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC ООН) и руководителей делегаций ряда государств-сторон UNFCCC ООН. В мероприятии приняли участие более 70 представителей из 34 стран.

В Азербайджане также начались обсуждения законопроекта "О климате". Недавно состоялось первое заседание соответствующей рабочей группы. В рамках обсуждений были рассмотрены механизмы митигации и адаптации.

Отметим, что митигация - это комплекс мер, направленных на снижение вероятности наступления негативных событий или уменьшение тяжести их последствий. Если с предотвращением изменений климата человечество уже опоздало, научиться жить в новых условиях и правильно выходить из трудных ситуаций - это ему под силу. Вопросы митигации и адаптации на сегодня очень актуальны и для Азербайджана, особенно в свете постигших регионы страны стихийных бедствий. Остановить климатические процессы невозможно. Это глобальный и дорогостоящий процесс. Но адаптироваться к изменениям и разработать механизмы снижения их негативных последствий - реальные цели.

Тема транспортной связности и мобильности важна для Азербайджана не только в контексте международных проектов. Недавнее стихийное бедствие в Загатале, Балакене и Гахе, оставившее без железнодорожного движения крупный регион, напомнила, что и изменение климата требует от нас более углубленного подхода к рискам для транспортной связности внутри самой страны.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Рауф Агамирзаев, эксперт по вопросам транспорта и логистики:

"Изменения климата все чаще и чаще будут заявлять о себе. В последние пять лет мы уже активно наблюдаем этот процесс по количеству осадков. Прежде такие осадки наблюдались раз в несколько лет, теперь чуть ли не ежемесячно. Практически повсеместно дожди переходят в ливни и сели, приводящие к наводнениям и оползням. Реки выходят из берегов, смывая мосты, дороги, железнодорожное полотно. Это следствие климатических изменений, и списывать это лишь на плохую погоду уже не получается.

Так как проблемы приняли систематический характер, их следует рассматривать не как капризы погоды, а как процесс, с которым нам придется дальше жить. Нужно систематизировать имеющие место факты, определить их периодичность, выявить наиболее подверженные влиянию осадков регионы. Есть места с постоянной селевой угрозой, есть такие, где даже при самых сильных осадках реки остаются в своих руслах. В любом случае, при строительстве дорог, мостов, зданий и прочей инфраструктуры нам теперь придется учитывать фактор изменения климата.

По событиям последних месяцев уже можно определить динамику и корректировать ситуацию оперативно. Согласно мировой практике, при сносе или повреждении в результате стихийных бедствий мостов (как это произошло, например, в Загатале) применяются временные мосты, чтобы не останавливалась логистика и мобильность людей. В Азербайджане тоже можно было бы применить эту практику и на Абшероне, и в регионах.

Сборно-разборные временные мосты - это модульные конструкции, которые быстро собираются из стандартных элементов для временного или постоянного использования. Они применяются, в том числе после стихийных бедствий и разрушений. Есть несколько типов таких мостов. Например, Mabey Compact 200 - современная модульная система с большей грузоподъемностью, или применяемая в более чем 150 странах американская система Acrow Bridge. Или же Мост Бейли, разработанный в Великобритании во время Второй мировой войны. Он собирается без участия тяжелой техники из стальных панелей.

Изменения климата заставляют пересмотреть и вопрос спецтехники. Достаточно ли ее количество, соответствует ли она сложившимся условиям и целям оперативного решения проблем. Стихийное бедствие может постичь сразу несколько регионов, лишая связи тысячи людей. Тут как раз пригодились бы временные мосты. Стоит изучить мировой опыт в этой сфере. Такие мосты собираются за пару дней, после чего восстанавливается движение и жизнь не останавливается. Построить новый стационарный мост это вопрос многих месяцев, в течение которых люди оказываются в сложной ситуации, вынужденные замыкаться на пространствах проживания.

Те данные, которые прежде закладывались в основу при строительстве инфраструктуры, уже не актуальны. Раньше бедствия, подобные тому, что случилось в Загатале, рассматривались как цикличный процесс, но изменения климата этот цикл перекроили. Климатические тенденции следует учитывать и при реализации проектов в сфере водоснабжения и канализации. Изменения климата мы теперь должны учитывать при любых строительных работах. Независимо от того, это площадное, линейное или башенное строительство.

Два года назад, когда в Гаджигабуле вышла из берегов река Пирсаатчай и повредила железнодорожное полотно, наши специалисты очень оперативно среагировали и восстановили железную дорогу. Ситуация в Загатале оказалась сложнее, и хотя все необходимые меры принимаются, нам следует думать о будущих проблемах. Нужно обновить карты грунтовых вод и зон с риском оползней. Времена, когда можно было говорить, что "здесь не было оползня двести лет", уже миновали. Все закономерности, все, на чем строились наши расчеты, изменение климата поломало.

Помимо оперативной ликвидации последствий, сложившаяся ситуация требует также мер по оповещению. Согласно все той же мировой практике, до того, как разгуляется стихия, МЧС оповещает посредством СМС о том, в каких реках поднялся уровень воды, и рекомендует жителям побережья принять меры безопасности либо покинуть опасную зону. Опен дата - это открытая информация об угрозах, чтобы жители и инвесторы могли сами определять и страховать свои риски. Граждане должны сами иметь возможность позаботиться о снижении рисков и своем имуществе, не рассчитывая только на государство. А для этого нужна информация".