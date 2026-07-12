https://news.day.az/world/1847432.html Ливни затопили город в Грузии - ВИДЕО В грузинском городе Телави из-за сильных дождей река Телависхеви вышла из берегов и затопила улицы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.
Ливни затопили город в Грузии - ВИДЕО
В грузинском городе Телави из-за сильных дождей река Телависхеви вышла из берегов и затопила улицы.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.
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