Франция испытала военный самолет для тушения пожаров

Власти Франции в порядке эксперимента задействовали военно-транспортный самолет A400M для тушения лесных пожаров на юге страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в эфире BFMTV заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

По его словам, была проведена работа по оснащению самолета комплектом для сброса 20 тыс. литров воды, что эквивалентно объему трех пожарных самолетов Canadair.

Нуньес сказал, что эксперимент проводится с одобрения премьер-министра Себастьена Лекорню, и добавил, что через 15 дней будут проведены необходимые испытания.

Глава МВД рассказал, что у Франции есть 12 самолетов Canadair, 8 самолетов Dash и 3 самолета разведки, а также 6 легкомоторных самолетов с отсеками для воды и несколько десятков пожарных вертолетов.