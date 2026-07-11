Мощный тайфун обрушился на Тайвань: десятки пострадавших

Центр оперативного реагирования Тайваня зарегистрировал по меньшей мере 36 пострадавших от тайфуна "Бави", многие из которых получили травмы во время езды на мотоциклах в дождь и ветер по скользким дорогам.

Отмечается, что скорость ветра вблизи центра тайфуна составляет 144 км/ч.

Китайский национальный метеорологический центр объявил оранжевый уровень опасности тайфуна, второй по степени опасности из четырех, в связи с чем приостановлена ​​работа многих школ и паромных переправ. Отменены сотни авиарейсов, а некоторые рейсы высокоскоростных железных дорог приостановлены.''