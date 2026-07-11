Названы скрытые способы продлить жизнь смартфону

Отключив постоянно активный дисплей и включив ночной режим, можно продлить время автономной работы смартфона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание MakeUseOf.

Автор медиа Хорхе Агилар назвал скрытые способы, с помощью которых можно продлить время жизни телефона на одной зарядке. Он посоветовал настроить расписание включения темного режима - эта особенность эффективна, если аппарат имеет OLED-экран. Также он рекомендовал не допускать заряда батареи выше 80 процентов, чтобы аккумулятор дольше сохранил максимальную емкость.

Специалист поделился, что операционная система (ОС) Android позволяет отключить анимации - плавные переходы, затухания и прочие эффекты. Это снизит нагрузку на процессор и батарею. Также он рекомендовал ограничить частоту обновления дисплея 60 герцами: "Вы лишь потеряете дополнительную плавность, которую большинство людей, впрочем, перестают замечать через несколько минут после отключения частоты 120 герц".

В заключение Агилар рекомендовал выключить Always On Display - режим, при котором на экране устройства всегда горят часы, уведомления и прочие элементы. "Поддержание работы дисплея означает, что телефон фактически никогда не переводится в спящий режим", - объяснил журналист.