Мбаппе сыграет в полуфинале ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сможет принять участие в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, L'Equipe сообщает, что повреждение правой стопы, полученное форвардом в четвертьфинальном матче против Марокко, не помешает ему сыграть в следующей встрече.

Во время матча с марокканцами Мбаппе был заменен на 77-й минуте после полученной травмы. Сразу после ухода с поля футболисту приложили холодный компресс.

По информации источника, уже в субботу француз должен вернуться к тренировкам в общей группе, хотя его нагрузка будет дозироваться, чтобы он смог выйти на поле в полуфинале против Испании или Бельгии.

Кроме того, к следующему матчу должен восстановиться полузащитник Орельен Тчуамени, пропустивший две предыдущие встречи из-за травмы бедра.