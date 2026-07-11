МЧС привлекло вертолет к поискам утонувшей в море девушки

Как сообщалось ранее, поиски Зейнаб Мамедзаде, 2007 года рождения, утонувшей 6 июля 2026 года в море на несанкционированном для купания участке побережья в поселке Шувелан Хазарского района Баку, продолжаются.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По данным ведомства, к поисково-спасательной операции привлечены вертолет Авиационного отряда МЧС, а также силы Государственной службы спасения особого риска и Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.