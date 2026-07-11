https://news.day.az/society/1847208.html МЧС привлекло вертолет к поискам утонувшей в море девушки - ВИДЕО Как сообщалось ранее, поиски Зейнаб Мамедзаде, 2007 года рождения, утонувшей 6 июля 2026 года в море на несанкционированном для купания участке побережья в поселке Шувелан Хазарского района Баку, продолжаются. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
МЧС привлекло вертолет к поискам утонувшей в море девушки - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, поиски Зейнаб Мамедзаде, 2007 года рождения, утонувшей 6 июля 2026 года в море на несанкционированном для купания участке побережья в поселке Шувелан Хазарского района Баку, продолжаются.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
По данным ведомства, к поисково-спасательной операции привлечены вертолет Авиационного отряда МЧС, а также силы Государственной службы спасения особого риска и Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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