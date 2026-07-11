https://news.day.az/society/1847207.html В некоторых частях Билясуварского района временно не будет света 11 июля в зоне обслуживания Билясуварской электрической сети на первой секции 10-кВ распределительного устройства подстанции "Билясувар" напряжением 110/35/10 кВ будут проводиться ремонтные работы.
В некоторых частях Билясуварского района временно не будет света
11 июля в зоне обслуживания Билясуварской электрической сети на первой секции 10-кВ распределительного устройства подстанции "Билясувар" напряжением 110/35/10 кВ будут проводиться ремонтные работы.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим с 11:00 до 13:00 будет временно ограничена подача электроэнергии в селах Аранлы, Багбанлар, Чинарлы, Гюнешли, Исметли, Насими, Захметабад, а также на части территории города Билясувар.
После завершения ремонтных работ жители указанных населенных пунктов будут обеспечены более качественным и надежным электроснабжением.
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