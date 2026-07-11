Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4 000

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4 118.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

Согласно ежедневной правительственной сводке, опубликованной Родригесом в своем Telegram-канале, ранения получили 16 740 человек, 17 907 - лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 29 966 человек прошли лечение в больницах и медицинских учреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 766 тонн продуктов питания.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудами 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошел 1 171 афтершок.