Ямаль признан лучшим игроком матча Испания - Бельгия

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 года против Бельгии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, награду 18-летнему футболисту вручила ФИФА после победы испанцев со счетом 2:1.

Ямаль был одним из самых активных игроков своей команды и принял непосредственное участие в первом забитом мяче. На 29-й минуте после его передачи Педро Порро выполнил прострел в штрафную, Дани Ольмо нанес удар, а Фабиан Руис первым успел на добивание после сейва Тибо Куртуа.

Во втором тайме бельгийцы сумели сравнять счет благодаря голу Шарля Де Кетеларе, однако в концовке встречи Микель Мерино принес Испании победу, которая вывела "Фурию Роху" в полуфинал чемпионата мира.