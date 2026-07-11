Пособие по возрасту в Азербайджане может вырасти?

Несмотря на достижение 65-летнего возраста, некоторые граждане не могут получать трудовую пенсию. В связи с этим на повестке дня находится вопрос о повышении пособия по возрасту, которое выплачивается данной категории граждан. В настоящее время размер ежемесячного пособия составляет 220 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, депутат Вугар Байрамов заявил, что предложения об увеличении пособия уже представлены. По его словам, окончательное решение может быть принято после проведения финансовой оценки.

Он отметил, что реализация данной инициативы позволит усилить социальную поддержку граждан, получающих пособие по возрасту.

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