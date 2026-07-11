NASA создало самую точную карту морского дна Земли

Специалисты NASA с помощью спутника SWOT создали самую точную на сегодняшний день карту морского дна Земли.

Как передает Day.Az, новый проект стал возможен благодаря данным, полученным спутником Surface Water and Ocean Topography (SWOT), который фиксирует мельчайшие изменения высоты поверхности океана.