Узбекистан делает ставку на европейский рынок

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Еще несколько лет назад мало кто мог предположить, что промышленный рост Узбекистана станет одним из факторов, способных усилить экономические позиции Азербайджана. Однако именно такой процесс сегодня разворачивается в Евразии.

Узбекистан уверенно превращается в одну из самых быстрорастущих экономик региона. По итогам 2025 года ВВП страны увеличился примерно на 6%, объем промышленного производства продолжил расти, а внешняя торговля впервые приблизилась к отметке в 70 млрд долларов. Правительство поставило еще более амбициозную цель - довести экспорт до 45 млрд долларов к 2030 году. Но у этого рывка есть географическое ограничение - страна не имеет выхода к морю. И чем настойчивее Ташкент штурмует европейский рынок, тем острее встает вопрос - через кого.

Ответ давно очевиден. Через Азербайджан.

Именно здесь пересекаются морские и железнодорожные перевозки. Контейнеры прибывают через Каспий в Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, после чего отправляются по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Турцию, а затем - в страны Европейского союза.

За последние годы Азербайджан последовательно готовил инфраструктуру к росту грузопотока. Мощность порта Алят уже составляет 15 млн тонн грузов и 150 тысяч контейнеров (TEU) в год. После завершения следующего этапа модернизации показатели вырастут до 25 млн тонн и 500 тысяч контейнеров.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс после модернизации сможет перевозить до 17 млн тонн грузов ежегодно против прежних 6,5 млн тонн.

Параллельно развиваются автомобильные магистрали, цифровые таможенные сервисы, логистические центры и складская инфраструктура. Все это позволяет Азербайджану принимать растущий поток грузов без серьезных ограничений.

Рост транзита приносит стране гораздо больше, чем доходы от перевозки. Каждый контейнер означает работу для порта, железной дороги, автоперевозчиков, экспедиторских компаний, страхового сектора, банков, складских терминалов и сервисных предприятий. Фактически вокруг транзита формируется целая экосистема услуг с высокой добавленной стоимостью.

Вокруг транзита формируется целая экосистема услуг с высокой добавленной стоимостью. Показательно, что Азербайджан и Узбекистан уже перешли от обсуждения транспортных проектов к совместным инвестициям. Страны создали инвестиционный фонд объемом 500 млн долларов, реализуют десятки совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и строительстве. Одновременно растет и взаимная торговля. К 2030 году товарооборот планируется довести до 1 миллиарда долларов.

Рост значения Азербайджана объясняется не только успехами Узбекистана.

Европейский союз активно расширяет экономическое сотрудничество с Центральной Азией. Регион располагает крупными запасами меди, урана, критически важных минералов, хлопка и другой продукции, спрос на которую в Европе продолжает увеличиваться.

Чем интенсивнее развивается это сотрудничество, тем больше грузов проходит через Каспий. Поэтому европейские финансовые институты уже вкладывают средства в модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие портов, цифровизацию таможенных процедур и расширение пропускной способности Среднего коридора.

Экономическая карта Евразии меняется на глазах, и Азербайджан занимает на ней все более важное место. Если раньше страна соединяла Восток и Запад прежде всего как транзитная территория, то сегодня она стала одним из ключевых участников новой модели международной торговли. Рост экспорта Узбекистана и других государств Центральной Азии означает увеличение грузопотоков через Каспий, развитие азербайджанской транспортной инфраструктуры, новые инвестиции и дополнительные доходы для ненефтяного сектора. Логистика уже превращается в один из ключевых двигателей экономики Азербайджана, а страна уверенно утверждается в роли главного транспортного хаба между Центральной Азией и Европой.