Смартфоны Apple станут тяжелее из-за нового аккумулятора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в своем X заявил известный инсайдер Ice Universe.

По словам специалиста, Apple поставит во флагманские телефоны новый увеличенный аккумулятор. Из-за этого iPhone 18 Pro Max - топовый аппарат поколения 2026 года - будет весить 240 грамм. Также увеличится его толщина - больше 9 миллиметров. Для сравнения, актуальный 17 Pro Max имеет вес 233 грамма и толщину 8,8 миллиметров. Ice Universe назвал это решение компромиссом, на который производитель пошел ради увеличения автономности устройства.

Журналисты Wccftech отметили, что iPhone 18 Pro Max, если инсайдер прав, будет весить как iPhone 14 Pro Max, который вышел в 2022 году. При этом тот девайс имел рамку из нержавеющей стали, которая более тяжелая, чем алюминий, используемый в современных смартфонах.

В материале говорится, что последние годы Apple очень тщательно следила за весом своих устройств - ей пришлось перейти на использование титанового сплава, чтобы снизить его на несколько грамм. Решить проблему веса можно с переходом на аккумуляторы из кремний-углерода, но Apple пока не собирается этого делать.