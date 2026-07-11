БИГ и институт МИД Буркина-Фасо подписали меморандум

Подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Бакинской инициативной группой (БИГ) и Институтом перспективных международных исследований (INHEI) Министерства иностранных дел Буркина-Фасо.

Документ подписан на полях международной конференции на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы" в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Документ подписал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов и генеральный директор Института перспективных международных исследований Министерства иностранных дел Буркина-Фасо Филипп Сандвиди.

"Это сотрудничество рассматривается как важный шаг в расширении географии деятельности Бакинской инициативной группы на африканском направлении. Если ранее БИГ подписывала подобные документы с политическими партиями и политическими движениями различных стран, то теперь организация начинает сотрудничество с государственным органом иностранного государства", - говорится в сообщении БИГ.

Документ будет способствовать развитию практико-ориентированного сотрудничества с ведущими исследовательскими институтами, аналитическими центрами и организациями гражданского общества стран Африки, а также укреплению научных и практических связей между Бакинской инициативной группой и государствами Глобального Юга и реализации совместных инициатив.

В рамках сотрудничества предусмотрена подготовка совместных аналитических докладов и программных документов (policy papers), посвященных проблемам, вызванным колониализмом на Африканском континенте, вопросам неоколониального управления, эксплуатации природных ресурсов, механизмам экономической зависимости и репарациям. Эти материалы планируется представлять международному сообществу. Стороны также намерены расширять взаимодействие в рамках международных организаций и выступать с совместными инициативами по указанным направлениям.

Кроме того, соглашение предусматривает проведение регулярных диалогов, совместных исследовательских проектов и ежегодных международных конференций по вопросам деколонизации и неоколониализма. Ожидается, что эти инициативы будут способствовать более широкому освещению реальной ситуации в Африке, а также преступлений против человечности, совершенных крупными державами в ходе колониальной политики. Меморандум также предусматривает участие экспертов Бакинской инициативной группы в мероприятиях, проводимых в странах Африки.

Помимо этого, планируется реализация программ обмена и обучения для молодых исследователей, а также развитие других форм академического сотрудничества.

Отметим, что конференция стала первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ колониальных территорий

В мероприятии приняли участие руководители и представители медиаорганизаций бывших и нынешних колониальных территорий, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также местных СМИ.

В рамках конференции участники обсудили роль средств массовой информации и вызовы, стоящие перед ними в вопросе усиления в международном информационном пространстве голоса народов и этнических меньшинств, подвергающихся неоколониальной эксплуатации и живущих в условиях колониальной зависимости.