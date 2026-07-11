У берегов Вьетнама перевернулась прогулочная лодка с туристами: погибли 15 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местный новостной портал VnExpress.

По его данным, трагедия произошла у острова Фукуок на юге Вьетнама. На борту прогулочной лодки находились 32 туриста из Индии и четыре члена экипажа.

Судно перевернулось вскоре после выхода из порта. Причины происшествия пока не установлены.

В результате крушения 21 человек был спасен, еще 15 погибли, среди них две женщины и 13 мужчин.

Обстоятельства аварии выясняют экстренные службы.