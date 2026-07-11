https://news.day.az/world/1847298.html У берегов Вьетнама перевернулась лодка: 15 погибших У берегов Вьетнама перевернулась прогулочная лодка с туристами: погибли 15 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает местный новостной портал VnExpress. По его данным, трагедия произошла у острова Фукуок на юге Вьетнама. На борту прогулочной лодки находились 32 туриста из Индии и четыре члена экипажа.
У берегов Вьетнама перевернулась лодка: 15 погибших
У берегов Вьетнама перевернулась прогулочная лодка с туристами: погибли 15 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает местный новостной портал VnExpress.
По его данным, трагедия произошла у острова Фукуок на юге Вьетнама. На борту прогулочной лодки находились 32 туриста из Индии и четыре члена экипажа.
Судно перевернулось вскоре после выхода из порта. Причины происшествия пока не установлены.
В результате крушения 21 человек был спасен, еще 15 погибли, среди них две женщины и 13 мужчин.
Обстоятельства аварии выясняют экстренные службы.
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