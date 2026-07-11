Глава Федерации сикхов заявил о значении солидарности

СМИ могут усиливать голоса солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель Международной федерации сикхов Мониндер Сингх на полях международной конференции на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы" в Баку.

"В современном мире средства массовой информации могут играть как положительную, так и крайне негативную роль. СМИ способны формировать целые нарративы, которые приводят к демонизации народов и национальных меньшинств, а затем - к насилию в их отношении со стороны государственных структур", - сказал он.

Сингх отметил , что СМИ также могут усиливать голоса солидарности, помогать тем, кто добивается права на самоопределение, быть услышанными и признанными.

"Международная конференция по вопросам деколонизации, проходящая в Баку, - это очень важная площадка для обсуждения положения различных сообществ по всему миру, которые до сих пор испытывают последствия колониализма. Эти народы стремятся к свободе через реализацию права на самоопределение. Для представителей сикхского народа, которые находятся здесь сегодня, эта конференция имеет большое значение. Мы высоко ценим как сам форум, так и ту атмосферу солидарности, которая здесь складывается между различными народами", - сказал он.

Председатель Международной федерации отметил, что сикхский народ пережил геноцид, массовые убийства, вынужденное переселение, и все это является последствиями процесса колонизации.

"Поэтому, находясь сегодня в Баку, мы понимаем, что обладаем силой благодаря солидарности. Здесь собрались представители других бывших колоний со всего мира. У нас есть такие партнеры, как Бакинская инициативная группа. Сам Баку быстро становится центром стран Глобального Юга, где встречаются различные движения, молодежные организации и движения солидарности со всего мира. Здесь они объединяются, выстраивают сотрудничество и поддерживают друг друга, чтобы право всех народов на свободу было признано", - сказал он.

Отметим, что конференция стала первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ колониальных территорий.

В мероприятии приняли участие руководители и представители медиаорганизаций бывших и нынешних колониальных территорий, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также местных СМИ.

В рамках конференции участники обсудили роль средств массовой информации и вызовы, стоящие перед ними в вопросе усиления в международном информационном пространстве голоса народов и этнических меньшинств, подвергающихся неоколониальной эксплуатации и живущих в условиях колониальной зависимости.