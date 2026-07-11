Брюн призвал СМИ дать голос маргинализированным народам

Пресса может стать инструментом изменения представления о маргинализированных народах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил основатель французского новостного портала Musulmans en France Жан-Мишель Брюн в ходе международной конференции на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы" в Баку.

"Колонизация - это преступление. Однако некоторые президенты Франции утверждали обратное. Они стремились представить свои преступления таким образом, чтобы избежать ответственности и сделать их приемлемыми в глазах общественности. Подобное происходило во всех колониальных державах. В частности, пресса не показывала колонизацию такой, какой она была на самом деле, а оправдывала ее и формировала положительный колониальный образ.

В 1880 году французская пресса представляла колонизацию как "цивилизаторскую миссию" Франции, изображая ее как путь к прогрессу: якобы строились больницы, школы, улучшалась безопасность. На самом же деле все это использовалось для эксплуатации этих территорий и усиления страданий их населения.

Пресса активно участвовала в создании этого колониального образа", - сказал он.

Брюн отметил, что колониальная пресса существовала также в Алжире, Гвиане, Новой Каледонии и на Гаити. Она способствовала формированию колониальной идентичности и представляла происходящее исключительно с французской точки зрения.

"Когда речь заходила о колонизации, ее неизменно изображали в положительном свете. Когда говорили о коренных народах, их представляли как нечто экзотическое. Во французской прессе их культура сводилась к фольклору и покорности", - отметил Брюн.

Он подчеркнул, что сегодня возникает вопрос: как средства массовой информации и пресса могут деколонизировать самих себя?

"Как журналисты, мы должны быть способны информировать граждан, предоставляя больше возможностей для высказывания маргинализированным народам. Мы должны рассказывать о референдумах, вопросах независимости, социальных проблемах, истории рабства. Мы должны говорить о неравенстве, разрушать стереотипы и напоминать о колониальной истории.

Но, с другой стороны, средства массовой информации нередко представляют мнение общества таким образом, что движения за деколонизацию выглядят как угроза. Мы видим это на примере Новой Каледонии, где сохраняется политическая напряженность. Вместо того чтобы воспроизводить подобные представления о заморских территориях и говорить лишь о происходящем там насилии, мы могли бы рассказывать об их истории и культуре", - сказал он

Также, по его словам, необходимо освещать их социальное и экономическое положение: "Следует исследовать вопросы государственной политики, дискриминации, социального неравенства и различий между Францией и ее заморскими территориями".

Отметим, что в Баку при организации Бакинской инициативной группы начала работу международная конференция на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы".

Конференция является первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ из колониальных территорий.

В конференции принимают участие руководители и представители медиаорганизаций из бывших и нынешних колониальных территорий, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также представители местных СМИ.