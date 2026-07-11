В Баку проходит конференция о роли СМИ в процессах деколонизации

В Баку при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) начала работу международная конференция на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция является первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ из колониальных территорий.

В конференции принимают участие руководители и представители медиаорганизаций из бывших и нынешних колониальных территорий, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также представители местных СМИ.

В рамках мероприятия будут обсуждаться роль СМИ и вызовы, стоящие перед ними в вопросе усиления голоса народов и этнических меньшинств, подвергающихся неоколониальной эксплуатации и живущих в условиях колониальной зависимости, в международном информационном пространстве.

Особое внимание будет уделено освещению в международных СМИ долгое время остававшихся в тени колониальных реалий - экономической эксплуатации территорий, разграбления природных ресурсов, стирания культурной идентичности, системной дискриминации, репрессий в отношении коренных народов, а также политики целенаправленного изменения демографического состава местного населения за счет переселения людей извне на примере Канаков (Новая Каледония) и Бонэйра.

В рамках конференции состоится обмен мнениями вокруг устранения искусственной информационной блокады, созданной на колониальных территориях, применения передовых инструментов искусственного интеллекта в борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями, создания сети международной координации между журналистами и медиаструктурами, усиления сотрудничества между международными медиаорганизациями и местными журналистами.

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