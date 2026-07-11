https://news.day.az/world/1847216.html Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Трампу Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Трампу
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ходе беседы лидеры обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и США, а также пути его развития в различных сферах, и обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов.
Особое внимание стороны уделили ситуации на Ближнем Востоке, включая переговоры между США и Ираном.
Кроме того, они подчеркнули важность обеспечения и защиты безопасности морских путей, а также поддержки усилий по укреплению региональной безопасности и стабильности.
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