Франция должна поддержать мир между Баку и Ереваном, а не подливать масла в огонь

Франция должна поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а не "подливать масла в огонь".

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend французский сенатор, член Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле в ходе своего визита в Баку.

Комментируя процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Гуле выразила уверенность в том, что нынешняя динамика приведет к дальнейшему прогрессу.

"Я почти уверена, что вопросы будут решены. Обе стороны демонстрируют твердую приверженность мирному процессу и значительную политическую волю. Думаю, мы должны доверять мирному процессу. На прошлой неделе я была в Стамбуле, и, когда находишься в аэропорту и видишь, что Turkish Airlines выполняет рейсы в Ереван, понимаешь: еще несколько лет назад это было немыслимо. Сегодня это стало частью повседневной жизни - между Стамбулом и Ереваном действует регулярное авиасообщение. Именно так мирный процесс выглядит на практике. А мы, как друзья, должны просто поддерживать мир, а не подливать масла в огонь", - отметила сенатор.

Гуле также высоко оценила решение Азербайджана снять транзитные ограничения для Армении.

"Если вы обеспечиваете экономическую поддержку и создаете возможности для бизнеса, люди постепенно перестают думать о войне и прошлом. Вместо этого они сосредотачиваются на поддержке предпринимательства, создании новых возможностей, улучшении условий жизни и повышении уровня благосостояния. Они могут посмотреть на пример сотрудничества между Азербайджаном и Грузией и увидеть, как это работает на региональном уровне. Это похоже на сбор пазла. Армения - одна из трех частей Южного Кавказа, и весь этот процесс может способствовать развитию и стабильности всего региона", - добавила она.

Комментируя отношения между Азербайджаном и Европейским союзом, Натали Гуле заявила, что всегда считала Азербайджан важным европейским партнером на Южном Кавказе.

"Я неоднократно писала об этом раньше: Азербайджан является важным партнером Европы на Южном Кавказе. Некоторые относились к этому скептически. Обычно так считают люди, которые плохо знают регион и никогда даже не смотрели на карту. Для меня же это всегда было очевидно. Азербайджан последовательно остается надежным партнером Европы не только в сфере энергетики, но и в вопросах региональной стабильности благодаря взвешенной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, особенно с учетом крайне сложного окружения, в котором находится страна. Люди должны понимать, что нельзя судить о стране, не зная ее и не понимая ее региональной среды. Для этого требуется мудрая и открытая дипломатия. Мы также увидели во время недавних конфликтов, что Азербайджан оказывал гуманитарную помощь, включая поставки продовольствия, Ирану. Это отражает внеблоковый подход", - сказала французский сенатор.

Гуле добавила, что многие критики Азербайджана во Франции никогда не посещали страну.

"Многие люди - включая, возможно, некоторых высокопоставленных французских чиновников - никогда даже не были в Азербайджане. Прежде чем выносить суждения, особенно негативные, им стоило бы приехать сюда и увидеть ситуацию собственными глазами.

Реальность такова, что раньше люди просто не хотели этого видеть. Эта страна принципиально не изменилась; изменилось восприятие ее другими, во многом потому, что обстоятельства вынудили их это сделать. Когда оказываешься прижатым к стене, приходится внимательно смотреть, кто твои друзья, а кто противники. Энергетический кризис, последствия войны в Украине и вполне предсказуемый характер российской политики подтолкнули Европу к поиску стабильности. Именно об этом я говорила десять лет назад: этому региону не нужна еще одна зона нестабильности. Нам нужна стабильность. Во многом последние события подтвердили правильность этой оценки", - подчеркнула она.

Переходя к двусторонним отношениям, Натали Гуле заявила, что настало время для Франции и Азербайджана двигаться вперед.

"С учетом прогресса мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, усилий и приверженности Президента Ильхама Алиева, а также результатов выборов в Армении, я считаю, что нам определенно необходимо перевернуть страницу. Начинается новая глава, и мы должны сосредоточиться на будущем. Нам необходимо восстановить те прекрасные отношения, которые существовали между Азербайджаном и Францией в прошлом, и преодолеть недопонимание, негативно сказавшееся на двусторонних связях", - сказала она.

Сенатор подчеркнула важность восстановления парламентского сотрудничества.

"Мы также должны возобновить парламентские отношения, которые имеют большое значение не только для региона, но и для решения многих вопросов в рамках наших парламентов. Во Франции у нас по-прежнему действует группа дружбы в Сенате, тогда как в Азербайджане такая группа полностью прекратила деятельность. Поэтому нам необходимо ее восстановить. Думаю, это может занять некоторое время, но при наличии доброй воли это возможно. Я уже направила письмо председателю Сената Франции с просьбой рассмотреть возможность моего назначения руководителем группы дружбы. Считаю, что это могло бы стать хорошей отправной точкой", - отметила французский сенатор.

Она также напомнила о телефонных разговорах Президента Франции Эмманюэля Макрона и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшихся ранее в этом году.

Комментируя недавнюю напряженность, вызванную заявлениями Министерства Европы и иностранных дел Франции по Карабаху и правам человека, Гуле подчеркнула, что Парижу и Баку необходимо улучшать отношения.

"Мы должны перевернуть страницу и начать работать гораздо эффективнее", - сказала она.

Гуле также выразила благодарность послу Азербайджана во Франции Лейле Абдуллаевой и послу Франции в Азербайджане Софи Лагут за вклад в развитие отношений.

Сенатор также выступила за возобновление сотрудничества в культурной сфере.