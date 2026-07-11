В БИГ отметили важную роль журналистов

Журналисты играют ключевую роль во всех сферах общественной жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов в ходе международной конференции на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы" в Баку.

"Роль журналистов имеет огромное значение во всех сферах общественной жизни. Преданность профессии, профессионализм и упорный труд журналистов играют важную роль в повышении глобальной осведомленности. Журналистская деятельность требует высокой ответственности, самоотдачи и честности. Это динамичная и сложная сфера, в которой нередко приходится работать в условиях сильного давления и жестких сроков", - сказал он.

А.Аббасов отметил, что за последние три года БИГ добилась значительного прогресса в привлечении внимания международного сообщества к последствиям колониализма и важности процесса деколонизации.

"Безусловно, средства массовой информации сыграли в этом незаменимую роль. Мы высоко ценим вашу преданность делу и профессиональную ответственность, которые способствуют повышению общественной осведомленности и обеспечивают информированность общества", - сказал он.

Отметим, что в Баку при организации БИГ начала работу международная конференция на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы".

Конференция является первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ из колониальных территорий.

В конференции принимают участие руководители и представители медиаорганизаций из бывших и нынешних колониальных территорий, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также представители местных СМИ.