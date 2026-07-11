Представитель Сен-Мартена высказался о деколонизации

Деколонизация - не только конституционный процесс, это также процесс коммуникации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил секретарь общественной организации One SXM Association и бывший советник правительства Сен-Мартена Алстон Лоуренс (Alston Lourens) в ходе международной конференции на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы" в Баку.

"Если колониализм поддерживался посредством определенных нарративов, то деколонизация также должна вернуть себе право формировать собственный нарратив. Во многих странах Карибского бассейна национальное вещание - наличие собственной государственной телестанции - постепенно ушло в прошлое", - сказал он.

По его словам, новости все чаще производятся частными компаниями, работающими в условиях коммерческого рынка.

"Небольшие острова зачастую зависят от медиаконтента, произведенного за пределами их территорий. В других регионах журналистика поддерживается государственными субсидиями. У каждой из этих моделей есть свои преимущества, но каждая из них также влияет на то, какие темы получают постоянное внимание", - отметил Лоуренс.

Он подчеркнул, что конституционное развитие, самоопределение и деколонизация крайне редко становятся коммерчески привлекательными темами.

"Гораздо чаще движения, выступающие за эти идеи, изображаются как разрушительные, нереалистичные, проблемные, а иногда даже как экстремистские, вместо того чтобы восприниматься как законные участники демократической дискуссии", - сказал Лоуренс.

Отметим, что в Баку при организации Бакинской инициативной группы начала работу международная конференция на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы".

Конференция является первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ из колониальных территорий.

В конференции принимают участие руководители и представители медиаорганизаций из бывших и нынешних колониальных территорий, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также представители местных СМИ.