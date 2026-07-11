Стало известно, почему Трамп улетел из Анкары на своем старом самолете

Предупреждение израильской разведки о плане Ирана по убийству Дональда Трампа может быть объяснением того, почему президент США сменил самолет при вылете из Турции после саммита НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, вместо того чтобы лететь в Вашингтон на новом самолете, подаренном Катаром, Трамп сначала отправил этот лайнер в Великобританию, а затем сам покинул Турцию на старом Air Force One. Пересадка на новый борт для перелета в США произошла уже в Соединённом Королевстве.

The New York Times сообщила, что смена самолета была произведена по требованию Секретной службы США "в качестве меры предосторожности". Замена лайнера во время его первого зарубежного рейса вызвала предположения о том, что это было связано с некими недостатками в его системах безопасности - особенно на фоне того, что США нанесли новые удары по Ирану, граничащему с Турцией.

По данным американских СМИ, израильская разведка недавно передала Вашингтону данные о новом и детальном плане Тегерана по устранению американского лидера. Как сообщал CNN, Вашингтон давно отслеживает "устойчивый поток" разведданных о возможных планах покушения на Трампа, но "предупреждение Израиля было новым и касалось конкретного заговора".

Тегеран неоднократно открыто заявлял о желании отомстить Трампу за убийство генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. Во время похорон аятоллы Али Хаменеи люди несли плакаты с призывами убить Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Сам Трамп подтвердил осведомленность об угрозах. "Они хотят устранить американского лидера - меня. Я внесен в какие-то там списки. Сегодня утром я увидел, что я в каждом из их списков", - заявил президент журналистам. На пресс-конференции в Анкаре он ушел от прямых вопросов о мерах безопасности, но сослался на предыдущие попытки Ирана организовать покушение.